Il vino del Titano alla Fiera di Bologna

Per la prima volta faranno bella mostra anche i vini della Cantina San Marino allo Slow Wine Fair 2023, la fiera internazionale dedicata al vino che scatta oggi e si concluderà martedì a Bologna Fiera. Vignaioli e vigneron, appassionati e operatori, ristoratori, enotecari, importatori, distributori, cuochi, sommelier potranno anche gustare i vini della Repubblica: il Tessano di San Marino (rosso), il Caldese di San Marino (bianco) e l’Oro dei Goti (bianco passito), vini ad identificazione d’origine prodotti con uve provenienti da vitigni autoctoni, inseriti per la prima volta nella guida Slow Food dell’evento dedicata ai vini. La manifestazione ospiterà l’incontro internazionale della Slow Wine Coalition, un’occasione di confronto e dibattito tra tutti gli attori della rete, nel solco della quasi ventennale esperienza di Terra Madre a cui la Repubblica di San Marino ha partecipato, sempre per la prima volta, a settembre 2022 con i prodotti enogastronomici del territorio.