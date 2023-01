Il visionario Gek Tessaro e la sua lavagna luminosa

Nuovo appuntamento con il teatro per famiglie al cinema teatro Astra di Bellaria Igea Marina. Oggi alle 17 è in programma Libero Zoo, un sorprendente spettacolo fatto di colorate illustrazioni, di immaginazione e fantasia, tutto rigorosamente dal vivo, affidate al grande pluripremiato illustratore per l’infanzia, Gek Tessaro. Storie poetiche e suggestive per un teatro disegnato che dà corpo ad ambienti e personaggi, animandoli dal vivo, con l’ausilio di inchiostri, acquarelli, sabbia, una lavagna luminosa e un grande schermo. Gek Tessaro è autore dei testi oltre che dei disegni, con lui Lella Marazzini che ha collaborato alla regia. Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, l’artista Tessaro dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi. L’illustratore diventa così pittore di scena e novello cantastorie. I prossimi appuntamenti pomeridiani con la rassegna famiglie a teatro sono domenica 19 febbraio con Pam! Parole a matita della Compagnia Luna e Gnac e domenica 19 marzo con Rime insaponate con Alekos Ottaviucci il poeta delle bolle. L’ingresso è di 7 euro adulti, 5 ridotti. Info: 351 5365686.