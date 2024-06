Il Volo all’Arena della Regina: "In Romagna ci sentiamo a casa"

Grande prima, quella di domenica all’Arena della Regina, per il cartellone di Cattolica con Il Volo, il trio composto dai due tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto e dal baritono Gianluca Ginoble. "Torniamo sempre volentieri in Romagna - dicono - è sempre un’esperienza speciale per noi, è un po’ come tornare a casa, tra amici e persone che ci vogliono bene. L’Arena di Cattolica è una location affascinante, per questo non vediamo l’ora di poterci esibire e cantare lì. Sarà un concerto emozionante, pieno di energia e di ricordi. Vogliamo rivivere con voi i momenti più belli della nostra carriera e regalarvi nuove emozioni con la musica dell’ultimo album Ad Astra". Il Volo sta vivendo un 2024 intenso: il World tour è partito il 25 aprile dal Giappone, poi l’Arena di Verona e ora il tour estivo che continuerà fino a settembre.