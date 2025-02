Il volo da Barcellona: "Un nuovo collegamento pensato per i riminesi . È tra le mete preferite"

Il ’Fellini’ inseguiva da tempo il volo diretto da Barcellona. "Una rotta pensata per i riminesi e i romagnoli, che finalmente potranno andare a Barcellona dall’aeroporto di casa – osserva orgoglioso Leonardo Corbucci, l’amministratore delegato dello scalo riminesi, il giorno dopo l’annuncio – Stando ai dati dei sistemi aeroportuali, Barcellona è tra le tre mete più gettonate dai riminesi". Un volo, quello che debutterà dal 2 luglio con la compagnia Vueling, pensato soprattutto per l’outgoing e "per essere collegati a un hub importante come l’aeroporto El Prat di Barcellona". E non solo. Perché "la quota dei turisti spagnoli in vacanza nella nostra regione negli ultimi 5 anni è aumentata del 30 per cento – commenta Emanuele Burioni, direttore di Apt – L’anno scorso, tra gennaio e novembre, abbiamo superato le 355mila presenze dalla Spagna. Ci auguriamo che la nuova rotta da Barcellona contribuisca a incrementare i flussi di turisti spagnoli". Il volo, già in venditati, partirà il 2 luglio e andrà avanti fino al 22 ottobre con due collegamenti a settimana, al mercoledì e alla domenica. "Londra, Monaco di Baviera, Malta e ora Barcellona: diventa sempre più concreto il ruolo del ’Fellini’ per il turismo – gongola l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni – La nuova rotta dalla Spagna rafforza i collegamenti dell’Emilia Romagna col mondo e la capacità di attrarre vari tipi di turismo". Per Rimini, è certo il sindaco Jamil Sadegholvaad, "il volo da Barcellona è un gran colpo: mette le ali alla crescita dei turisti spagnoli, che nel 2024 nella nostra provincia hanno fatto registrare più di 50mila pernottamenti (33 per cento in più del 2023) e offre un’importante opportunità di destinazione per riminesi e romagnoli".

Con i nuovi voli il ’Fellini’ punta quest’anno a 450mila passeggeri, contro i 300mila del 2024. Il 2025 è partito bene. A gennaio i passeggeri sono stati 7.517, il 15 per cento in più rispetto a un anno fa. Quello da Tirana è stato il volo con più passeggeri (3.785), seguito da quello da Cagliari (3.325). Appena 149 i passeggeri per il volo da Monaco di Baviera nei giorni del Sigep. Meno di 13 passeggeri a tratta. Pochi, se si considera che è stato usato un aeromobile da 78 posti. Dai vertici Ieg si dicono comunque "soddisfatti. Il volo da Monaco ha rappresentato l’avvio di un progetto innovativo e importante che, in sinergia col territorio, coinvolge miratamente gli operatori professionali nelle giornate di fiera. Ci vorrà un anno perché vada a regime". A Ieg sono certi che andrà meglio con Key energy: dal 4 al 7 marzo saranno attivi due voli diretti in occasione della fiera, da Monaco di Baviera e da Barcellona.

Manuel Spadazzi