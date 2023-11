Il Volta-Fellini in prima linea. Un corto contro i femminicidi

Cogliendo l’esponenziale emergenza sociale dei femminicidi, realizzando l’educazione alle relazioni, 4 licei artistici e 200 studenti, si sono impegnati nella lotta agli stereotipi di genere per debellare la violenza sulle donne e raggiungere la parità di genere, obiettivo 5 dell’Agenda 2030. Sono il liceo artistico Arcangeli di Bologna (capofila), il Chierici di Reggio Emilia, il Volta - Fellini di Riccione ed il Toschi di Parma. Le scuole hanno ottenuto il finanziamento della Direzione Cinema del Mim e del Mic (Cinema – scuola) e negli indirizzi: Audiovisivo multimediale, ognuna ha realizzato un corto con effetti speciali, live action, stop motion tridimensionale, alta tecnica, con la libera freschezza ed impegno degli studenti. Il Volta - Fellini ha presentato ieri a Reggio: Ottone. I lavori sono il frutto del progetto nazionale: "Analisi e riflessioni per una progettazione consapevole e libera dagli stereotipi di genere", partner è la Cineteca di Bologna, sul cui sito, a gennaio, saranno visibili i 4 corti realizzati dai licei artistici e il link per esprimere una preferenza. Nel corto presentato dal Volta-Fellini Ottone, una ragazza ed un ragazzo vivono una realtà parallela, dove si maltrattano poi il gioco si ferma, nella vita vera, con sorriso e rispetto costruiscono il futuro.

