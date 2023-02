Il volto arrogante della burocrazia

Ai malanni dell’età, come alla maleducazione, ci sono pochi rimedi. Non è mai corretto fare di tutti i camici un fascio, ma capita spesso di finire intrappolati nelle spire della burocrazia. Se questo si somma alla scortesia è ancora più irritante. E se lo applichiamo alla salute, diventa intollerabile. C’è un modo per uscirne, anche a dispetto delle regole e dei cavilli: sarebbe sufficiente che il medico, l’impiegato, il vigile usasse le buone maniere per rendere anche un "no" meno doloroso. Non è giusto generalizzare, ma troppe volte ci troviamo impotenti di fronte al dipendente pubblico che esercita il suo piccolo potere con arroganza. Sarebbe scorretto entrare nel merito senza dare alla controparte del suo racconto la possibilità di dare la sua versione dei fatti, tuttavia è bene ricordare a chiunque abbia una qualche funzione pubblica, che sono i contribuenti a pagargli lo stipendio. Perché

se il cameriere è scortese possiamo mandarlo a quel paese e cambiare bar. Ma se è un dipendente statale o un sanitario a comportarsi male, molto spesso non resta che tacere e subire.