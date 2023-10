"Il voto? Da noi nessuna previsione da totocalcio"

Fd’I divisa? Per la parlamentare Beatriz Colombo il clima nel partito è fraterno. C’è un confronto interno che si sta consumando in Fd’I, ma la parlamentare ci tiene a "rasserenare i gufi. Qui si respira aria serena. Se fino ad ora non siamo usciti con dichiarazioni o fantomatiche previsioni post-sentenza è per serietà nei confronti dei nostri concittadini, che non si meritano ragionamenti basati sul nulla, su chiacchiere o su pronostici da totocalcio. Siamo persone serie e come tali decidiamo di muoverci". A parlare dell’unità trovata senza se e senza ma, è la sola parlamentare. Non arrivano precisazioni da fonti ufficiali del partito, mentre si attende la sentenza del Consiglio di Stato e gli scenari che si apriranno.