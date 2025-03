Il ‘voto’ della Foronchi : "Il lavoro da sindaca non ha una scadenza"

"È un po’ buio qui. Quando sono entrata in questo ufficio ho chiesto solo una cosa: di dare una mano di vernice alle pareti". Franca Foronchi è arroccata su una poltrona che sembra un trono barocco. Sembra una ragazzina in gita con la scuola, ma bastano poco battute per scorgere dietro l’apparenza il piglio della prof. Di tedesco per giunta. "Mi riconosco una certa rigidità come insegnante, ma non ho mai umiliato uno studente. Preferisco una pacca sulla spalla, se c’è bisogno". Ma da sindaco qualche ‘scappellotto’ avrà avuto voglia di allungarlo. "Con la rabbia e il rancore non si va da nessuna parte"

E’ già oltre la metà del mandato. Se dovesse darsi un voto da dove partirebbe? "Dalla nuova scuola Repubblica che abbiamo voluto nel cuore della città e non lontano dal centro. Poi le manutenzioni. Cattolica, come tutte le città di mare, vive una condizione che si può definire a fisarmonica: nei mesi estivi passa da 16mila abitanti a 80mila. Con il nuovo Pug puntiamo a dare una visione urbanistica nuova. Cattolica è fortemente antropizzata, abbiamo bisogno di recuperare spazi e ciò darebbe nuovi input al turismo. Ora si ricercano luoghi dove passeggiare senza auto, naturali e sostenibili".

Perdoni, ma è un po’ la solita minestra sulla sostenibilità. "Sembra retorica invece è sostanza. In questo si deve inserire anche il tema della riqualificazione delle strutture ricettive". Cattolica, a differenza di Riccione e Rimini, ha un target famigliare. Non le va stretto? "No, siamo una località con questa vocazione, un target tutt’altro che statico. E su questo le nostre strutture si sono reinventate. Ma siamo anche una città per giovani. Abbiamo un territorio unico, dall’entroterra al mare, un porto turistico bellissimo, il promontorio del San Bartolo".

Sembra una cartolina: risponda alla domanda. "Non svicolo. Abbiamo eventi che che richiamano anche tanti giovani. Basti pensare ai concerti dell’Arena con gli artisti più amati dai ragazzi". Il suo vice Alessandro Belluzzi è andato in Regione. Non andavate d’accordo? "Belluzzi ha fatto un ottimo lavoro e ho rispettato la scelta di andare a ricoprire un ruolo importante a Bologna. Quando ho proposto a Elisabetta Bartolucci la delega al Turismo le ho detto di portare se stessa. E lei ha già dato la sua impronta e organizzato un bellissimo evento per Pasqua che unisce le due anime del territorio, entroterra e mare. Protagonista il nostro olio. Ricreeremo una sorta di passeggiata tra gli ulivi nel centro di Cattolica".

Qual è il suo peggior difetto? "Ho un pregio-difetto: mi scaldo se vengo attaccata ma non porto rancore. Sono subito pronta a collaborare in vista di un obiettivo da raggiungere". Anche con gli albergatori? Non sembra che la amino... "Ho un buon rapporto basato sul confronto. I diversi punti di vista, che sono legittimi, devono sempre trovare una mediazione nell’interesse della città". Diplomatica. "No, realista"

Sindaca si ricandiderà? "Da giovane supplente, un preside mi disse: ‘Pensa a lavorare come se il tuo posto fosse a tempo indeterminato’. E così io faccio. Lavoro come se fossi senza scadenza. Poi quando sarà ora, se ci saranno le condizioni, valuteremo il da farsi. Mi piace molto il lavoro da sindaca. Lo faccio con grande passione e lo vivo come un servizio. Mi piace stare in mezzo alle persone, cercare di risolvere i problemi della città. Ricevo cittadini ogni giorno, non ho una mattinata dedicata agli appuntamenti. Credo che sia giusto così, il rapporto diretto è insostituibile e così continuerò, finché sarò sindaca di questa città che amo".