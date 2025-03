Il vuoto che trascina la violenza

Il ritorno dell’estate riaccende il timore delle baby gang sulla Riviera. Fenomeno esploso con virale prepotenza anni fa. Le forze dell’ordine hanno affinato strategie, intensificato controlli e chiesto strumenti adeguati, come le bodycam. Ma la sicurezza non è solo repressione: è prevenzione, educazione, decoro urbano. Dove lo Stato è presente, il crimine arretra. Rimini non è Milano, ma il rischio esiste. Occorre evitare che la microcriminalità si strutturi. Servono poliziotti, certo. Ma anche scuole, centri di aggregazione, politiche per i giovani. Perché l’emergenza vera è un’altra: il vuoto che li trascina verso la violenza.