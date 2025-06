Il Wellness dà i numeri. È l’edizione dei record con il 32% di ospiti in più

RiminiWellness chiude con il botto. Finisce nel migliore dei modi l’edizione 2025 della kermesse del benessere in fiera a Rimini, dove la spinta globale verso l’esercizio fisico ha portato nei 30 padiglioni allestiti per l’occasione una crescita esponenziale di ospiti da tutto il mondo, con prevalenza delle presenze professionali, che hanno toccato un +30% sull’edizione 2024. Questo il primo frutto della strategia di internazionalizzazione di IEG sui suoi prodotti di punta porta RiminiWellness a connettere l’industry del comparto sui mercati strategici nel mondo in un circolo virtuoso che riatterra a sua volta su Rimini.

Crescita straordinaria anche per le presenze totali (Italia + Estero), lievitata di un +32% sulla precedente edizione. Numeri da record che accompagnano il grande successo della manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport, benessere e sana alimentazione che si è conclusa ieri alla fiera di Rimini. Suddivisa in sei aree tematiche e distribuita su 30 padiglioni e 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, RiminiWellness ha ospitato oltre 350 brand espositori, 2.000 ore di allenamenti per il grande pubblico di appassionati e sportivi con le discipline più innovative per restare in forma, 80 appuntamenti tra convegni ed eventi e il coinvolgimento di più di 30 associazioni internazionali. In fiera sono stati ospitati i grandi marchi internazionali e il meglio del Made in Italy per le attrezzature sportive per l’allenamento, sana alimentazione, nutrizione, abbigliamento e servizi.

Il tutto grazie alla copertura dell’evento fornita da 552 giornalisti accreditati, centinaia di servizi e dirette tv e radio, pezzi su stampa trade, servizi e interviste on line e off line, media partnership di prestigio con alcuni dei più grandi editori italiani, numeri esplosivi sui social hanno fatto di RiminiWellness 2025 il simbolo dell’apertura di una stagione estiva molto promettente, anche grazie ai tanti eventi calendarizzati sul territorio e connessi al benessere della persona.

Si è trattato insomma di un traguardo importantissimo per IEG, che insieme a RiminiWellness ha poi dato appuntamento a tutti gli appassionati per il 2026, quando la grande fiera tornerà da giovedì 28 a domenica 31 maggio.