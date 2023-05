Il Wellness punta al record "Attese 100mila presenze"

Dal centro storico al ponte di Tiberio, dalla spiaggia al lungomare, per quattro giorni Rimini si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto. Conto alla rovescia per RiminiWellness, che sarà in scena dall’1 al 4 giugno, all’insegna di una grande novità: il fuorisalone della kermesse che si svolge alla Fiera, a cura di Ieg. Sono oltre 240 gli eventi in cartellone per la prima edizione di RiminiWellness off, che punta a coinvolgere residenti e ospiti del territorio con un intenso programma di eventi, corsi, lezioni. Numeri imponenti per la 17esima edizione dell’evento che, come ha spiegato Corrado Peraboni, l’amministratore delegato di Italian Exhibition Group, "punta a numeri da pre-pandemia. Nel 2019 i visitatori della manifestazione furono oltre 100mila".

L’evento è stato presentato ieri dal sindaco Jamil Sadegholvaad insieme all’assessore allo Sport Moreno Maresi, a Peraboni e Luigi Angelini, coordinatore di RiminiWellness Off. Accoglierà decine di migliaia di appassionati e operatori. "Parliamo di espositori – aggiunge Peraboni – delegazioni e visitatori provenienti da oltre 70 paesi, che evidenziano il carattere sempre più internazionale di questa manifestazione". Presenti oltre 300 brand espositori disposti su 170mila metri quadrati, con più di 200 ore dedicate a formazione e convegni e 1500 ore di allenamento. Ampio spazio riservato all’inclusività, grazie all’impegno di numerose associazioni specializzate nello sport con disabilità che daranno vita ad un evento nell’evento, proponendo una serie di tornei in carrozzina in diverse discipline sportive quali il basket, padel, nuoto, rugby, sitting volley e scherma paraolimpica.

Anche ’Sport e Salute’, società del ministero dello Sport sarà presente a RiminiWellness off, con un suo villaggio dello sport di mille metri quadrati, aperto in piazzale Fellini per il 3 giugno, dando a tutti la possibilità di provare decine di sport. Mentre la piazza sull’acqua del ponte di Tiberio sarà animata da Technogym che, oltre ad offrire ogni giorno attività fisica gratuita guidata dai propri trainer, organizza tre diversi eventi di spinning in notturna. Tra le altre la proposta di Fluxo, che offrirà sessioni di allenamento al belvedere di piazzale Kennedy e, in più, due eventi speciali: venerdì 2 giugno una pattinata sul Parco del Mare e domenica 4 una corsa con partenza da piazzale Boscovich.

Mario Gradara