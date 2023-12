Il Wwf passa alle denunce: "Le multe non bastano, serve più informazione"

"Prendiamo atto con molto piacere della nota del Comune di Rimini che ha escluso ogni coinvolgimento suo e di Anthea, e l’intenzione di procedere con le dovute sanzioni contro i responsabili". Vuole andare fino in fondo il Wwf sulla potatura degli alberi in zona Celle. "Ci siamo già rivolti al Comune – dicono – e abbiamo fatto denuncia ai carabinieri forestali con la richiesta di un intervento urgente. Ottima l’intenzione dell’amministrazione di procedere contro le violazioni alle norme del regolamento verde. Ma gli abusi o gli errori nella gestione del verde privato, perché di errori e non conoscenza delle regole spesso si tratta, sono moltissimi e diffusi su tutto il territorio". Pertanto "ribadiamo la necessità e l’urgenza che il Comune attui, oltre alle sanzioni, una diffusa e ripetuta campagna di informazione e sensibilizzazione, rivolta ai cittadini e anche alle ditte che curano il verde e agli amministratori di condomini".