Illuminazione sulla Statale, si restringe la carreggiata

Sono partiti i lavori per la realizzazione della rete di illuminazione pubblica sulla Statale 16. Un intervento che si concentrerà, prima nel tratto che va dalla rotonda Valentini fino al cavalcavia Marecchiese, poi fino alla rotonda Covignano. Il cantiere occuperà solo una parte della carreggiata, avanzando a fasi successive solo nelle ore notturne.

Si tratta di uno degli ultimi interventi previsti nel progetto di nuova accessibilità del quartiere Paduli per il quale è stato realizzato il ponte che unisce via Tosca alla rotonda Valentini. In questa fase, i lavori riguarderanno la realizzazione di una rete di illuminazione pubblica, completa di basamenti e pali. L’intervento prevede il restringimento della Statale a una corsia, con aree di cantiere che limiteranno la circolazione solo di notte, dalle 20 alle 6 del mattino. Il progetto è diviso in fasi e prevede una prima limitazione che arruverà fino al 24 aprile. Poi è prevista la posa dei pali, in queste ultime fasi di lavoro, gli interventi determineranno un restringimento della carreggiata più breve.