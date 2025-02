"ILY, I Love You Baby", grande debutto nazionale a teatro

L’Associazione Teatrale Lo Spazio Vuoto, con il contributo del Comune di San Clemente, presenta la prima nazionale dello spettacolo "ILY, I Love You Baby” oggi alle ore 17 presso il Teatro Giustiniano Villa di Sant’Andrea in Casale. Lo spettacolo, scritto e diretto da Henrj Bartolini, vede protagonisti sul palco Stefania Felici e Andrea Bino. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata al 320.3827576 o via email a lospaziovuototeatro@gmail.com.

"ILY, I Love You Baby" nasce dall’esigenza di raccontare una storia di verità, senza pregiudizi, ispirandosi al teatro di narrazione e intrecciando immagini e pathos. I protagonisti, ILY e JURI, portano in scena il loro vissuto, affrontando le ferite di un passato che torna prepotente come un’eco assillante. Il loro incontro li trascina in un vortice di emozioni forti e traumi irrisolti, fino a spingerli di fronte a uno specchio: l’uno di fronte all’altra, si confrontano con le proprie fragilità e i limiti dell’amore, che rischia di trasmutarsi in odio.

Andrea Bino, interprete e membro dell’Associazione Lo Spazio Vuoto, spiega: "Portiamo in scena un testo inedito nato da un’idea di Stefania Felici e sviluppato da Henrj Bartolini. Il nostro obiettivo è mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere, senza schieramenti, ma analizzando come si arriva a dinamiche di abuso psicologico, verbale e fisico. Vogliamo esplorare il perché un uomo diventa violento e perché una donna fatica a uscire da una relazione tossica".

L’Associazione mira a utilizzare il teatro come strumento di sensibilizzazione, collaborando con enti locali e nazionali, scuole e istituzioni, per promuovere una cultura del rispetto e della consapevolezza. Un ringraziamento speciale va al Comune di San Clemente per il sostegno e a Città Teatro per l’ospitalità negli spazi del Teatro Villa.

Un debutto che non è solo un evento teatrale, ma un invito a riflettere e agire contro la violenza di genere.