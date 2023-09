Imbrattato il muro del vecchio cimitero

"Non c’è più rispetto neppure per i morti". "Il Comune deve mettere fine a questo scempio". Sono alcune frasi e sollecitazioni fatte da chi, camminando lungo la pista pedonale che circonda il vecchio cimitero di Riccione, resta allibito nel vedere le mura di cinta imbrattate con spray e pennelli. Fenomeno che si è riacutizzato nelle ultime settimane con la riapertura delle scuole. Slogan, simboli, disegni, scarabocchi, frasi criptate e irrispettose, non certo degne di un luogo sacro, tappezzano l’intera muraglia, lungo la quale scorre la pista che collega la Statale al porto, passando per la vecchia fornace e il polo scolastico.

Il degrado si presenta da una decina di anni. Qualche volta è stata fatta pulizia, cercando, dove possibile, di rimuovere le vernici, o comunque imbiancando le mura che qua e là, in particolare sul lato Rimini, perdono l’intonaco e presentano punti critici, anneriti, segno di grande umidità, soprattutto in prossimità delle grondaie. "Si avvicina il mese dei morti, il Comune intervenga, è una questione di rispetto!", dicono due signore con i bimbi nell’area giochi. Simile l’osservazione di altri passanti. Sta di fatto che, nel caso in cui il Comune dovesse decidere d’intervenire, Geat sarebbe pronta a ripulire. "Tra i frequentatori della pista ciclopedonale anche l’ex consigliere comunale Lele Montanari, in sella alla bici: "Quelle scritte non sono un bel vedere. A lasciarmi stupito è la totale noncuranza del Comune, che dopo varie segnalazioni sui social non ha ancora fatto rimuovere tutte quelle volgarità dalle mura del cimitero. So che siamo a corto di soldi, ma eliminare quel degrado è d’obbligo. L’area è molto frequentata, anche agli occhi dei nostri ospiti non è certo una bella immagine".

Nives Concolino