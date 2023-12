Imitazioni e concerti in piazzale lo Stradone

Le imitazioni di Antonio Mazzella, i concerti live, i dj set. E naturalmente il brindisi di mezzanotte. Cresce l’attesa per l’arrivo del nuovo anno con la festa Cuori in Piazza. Per un Nuovo Anno più Dolce. Stasera, dalle 22, piazzale Lo Stradone si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per trascorrere l’ultima notte

dell’anno in allegria con tutta la famiglia. Ad aprire la serata saranno le esilaranti gag del noto imitatore televisivo Antonio Mezzancella. Poi toccherà alla travolgente party band degli Showzer, capitanati dall’Omino di Pan di Zenzero, che torna anche quest’anno con il live concert e l’entusiasmante corpo di ballo per portare tanto ritmo ed energia in piazza. Immancabile, poi, l’ormai storico dj set di Mr. Lory G. e allo scoccare della mezzanotte il brindisi augurale con il tradizionale spumante accompagnato da una dolce fetta di pandoro o panettone, per un

momento conviviale in collaborazione con Cantina San Marino e TitanCoop. Altra tradizione, questa volta tutta sammarinese, è il concerto di Capodanno a cura della Banda Militare di San Marino. Diretta dal maestro Stefano Gatta, la banda militare torna domani, alle 17, al Teatro Titano con un omaggio musicale alle colonne sonore dei film di Walt Disney. L’incasso dei biglietti, al costo di 10 euro, sarà interamente devoluto a ‘Vip-Viviamo In Positivo’, associazione sammarinese per la clownterapia sociale che gestisce la biglietteria in prevendita e il giorno stesso. Da non perdere fino al 7 gennaio i mercatini di Natale in via Eugippo e via Donna Felicissima, la Fabbrica di Cioccolato, dove piccoli e meno piccoli potranno incontrare Babbo Natale fino a oggi, l’Ice park in Cava dei Balestrieri, la Dolce mostra del mastro pasticciere Roberto Rinaldini e il grande albero in Piazzale Domus Plebis. Menzione speciale per la Casa dei cuori dolci in Piazza della Libertà, dove ogni pomeriggio – in replica ogni mezz’ora dalle 17 alle 18.30 – l’eccentrico cioccolatiere padrone di casa coinvolgerà il pubblico in un emozionante show di luci, suoni ed effetti speciali. Tutte da ammirare le splendide immagini natalizie proiettate sulle pareti esterne degli edifici circostanti la Piazza e le luminarie del centro.