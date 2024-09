Immatricolazioni: le auto elettriche sorpassano quelle a benzina

Le auto elettriche mettono la freccia e sorpassano quelle a benzina. In controtendenza rispetto a quello che sta succedendo in mezza Europa e anche nella vicina Italia, a San Marino l’alternativa alla scelta più comune, cioè quella di acquistare la nuova automobile a benzina o diesel, è decisamente tenuta in considerazione dagli automobilisti sammarinesi. Al 30 giugno risultano registrati in Repubblica 53.940, 438 veicoli in più rispetto allo scorso anno. Il dato è quello fornito nell’ultimo bollettino pubblicato appena qualche settimana fa dall’Ufficio di statistica del Titano. Nei primi sei mesi di quest’anno sono stati immatricolati 1.719 veicoli di cui 1.184 automobili (+ 49 rispetto al 2023), 375 mezzi a due ruote (+ 49 rispetto al 2023) e 160 mezzi di lavoro (+ 13 rispetto al 2023). Tutto con il segno più. Analizzando le immatricolazioni di autoveicoli per tipo di combustibile, "si rileva – si legge nel bollettino del secondo trimestre del 2024 – che sono state immatricolate 428 vetture a gasolio (-7 unità rispetto al 2023), 338 auto a benzina (+2 unità rispetto al 2023) e 393 auto elettriche o ibride (+63 unità rispetto al 2023)".

Quindi, il diesel continua ad andare forte, ma le auto elettriche o ibride hanno sorpassato quelle a benzina, seppur di poche unità. E soprattutto sono in crescita rispetto all’anno precedente.

Cosa per altro che si era potuta notare anche nel 2023. Quando le vetture ibride o elettriche avevano fatto registrare un +172 rispetto al 2022. Crescita anche per le auto a gasolio (+34 unità rispetto al 2022) e a benzina (+13 unità rispetto al 2022). Lo scorso anno il totale dei veicoli registrati in Repubblica era stato di 53.908, 751 in più rispetto all’anno precedente. Nel 2023 erano stati immatricolati 3.062 veicoli, +221 rispetto al 2022. Le automobili registrate erano 2.215, di cui 970 nuove (+162 rispetto al 2022) e 1.245 usate (+34 rispetto al 2022). Un +27 per le immatricolazioni di mezzi di lavoro saliti a 282; quelle di veicoli a due ruote erano state 565 (-2 rispetto all’anno precedente, quindi rispetto al 2022). "Negli ultimi cinque anni – analizzava alla fine dello scorso anno l’Ufficio di statistica – la composizione delle auto immatricolate per tipologia di combustibile è cambiata notevolmente, si assiste ad un declino del gasolio in favore di soluzioni più ecologiche e a minor impatto ambientale".