Immigrati e stagionali: "Servono 500 lavoratori"

"Chiediamo la possibilità di regolarizzare, con un contratto di lavoro di assunzione stagionale nelle strutture ricettive, i circa 500 stranieri che si stimano già presenti sul territorio". L’albergatore e presidente provinciale di Conflavoro Corrado Della Vista rilancia sul tema decreto flussi e click day, scattato ieri a livello nazionale per i lavoratori non stagionali, in prosecuzione domani per colf, badanti e assistenti socio-sanitari e il 12 febbraio per gli stagionali. Su scala nazionale previsto l’ingresso in Italia di 191.450 lavoratori extra-Ue. Dopo aver presentato le domande lo scorso novembre, in questi giorni scatta dunque la caccia agli stranieri, per arruolare manodopera dall’estero, una necessità crescente vista la carenza di connazionali, in particolare - ma non solo - per il settore turstico. Fenomeno in crescita negli ultimi anni. "Il click day per i flussi migratori – osserva Della Vista – quest’anno introduce misure di controllo più rigorose rispetto ai flussi precedenti. Le domande sono state compilate già a novembre, con un processo di verifica che ha coinvolto direttamente le aziende ospitanti. Le pratiche di Conflavoro PMI Rimini sono state inviate alle 9.04 di oggi (ieri per chi legge, ndr)". "Le pratiche sono state attentamente esaminate e, per garantire la correttezza delle richieste, è stata inviata una mail di conferma alle aziende, che hanno dovuto rispondere con un codice specifico. Questo passaggio ha reso le aziende consapevoli della richiesta presentata, evitando situazioni poco trasparenti come quelle avvenute in passato, quando le domande potevano essere inoltrate da chiunque, inclusi semplici patronati o persone fisiche". Conflavoro cità il caso, esploso mesi fa, delle duemila richieste di immigrazione presentate da un organizzazione, che hanno spinto la premier Giorgia Meloni a denunciare anomalie all’Antimafia. "Con il nuovo sistema di controlli – prosegue Conflavoro – situazioni del genere non dovrebbero più verificarsi". Tuttavia va sottolineato che molte aziende riminesi potrebbero non aver approfittato di questa opportunità già a novembre. Questo significa che, anche volendo, oggi non possono più richiedere personale straniero per le proprie attività. Un’occasione persa che potrebbe influire negativamente sulla capacità delle imprese locali di far fronte alla domanda di lavoro stagionale e non solo. Conflavoro ha già richiesto una regolarizzazione del personale straniero presente sul territorio nazionale, stimato in circa 500.000 persone. "La proposta prevede di regolarizzare questi lavoratori per la durata del contratto di lavoro a tempo determinato – chiosa Della Vista – offrendo una soluzione concreta e immediata al problema della carenza di manodopera. Al termine del contratto, come previsto, i lavoratori dovrebbero rientrare nei Paesi di origine. È il momento di affrontare la questione migratoria con un approccio pragmatico e regolamentato, che garantisca da un lato la legalità e la trasparenza, e dall’altro il supporto alle imprese che necessitano di manodopera qualificata per sostenere la propria attività". L’assessore alle Politiche sociali Kristian Gianfreda, ha di recente auspicato, riguardo ai click day, "procedure rapide e trasparenti per evitare il rischio di lavoro nero e irregolarità". Mario Gradara