Immigrazione, la Polizia di frontiera blocca tre stranieri

L’attività di controllo svolta dalla Polizia di frontiera nei confronti dei passeggeri extra-Schengen provenienti da Tirana, ha permesso di individuare e respingere un giovane ritenuto a forte rischio immigrazione clandestina. Lo straniero, con uno stratagemma, dopo pochi giorni è riuscito ad entrare in Italia e, dopo essersi disfatto del proprio documento, ha tentato di imbarcarsi da Malpensa su un volo per Londra utilizzando un passaporto falso, individuato dalla polizia di frontiera. Durante i controlli è stato respinto anche uno straniero che aveva già

soggiornato in Italia per turismo più del tempo consentito e che, probabilmente, aveva intenzione di entrare in Italia per motivi di lavoro. Durante le fasi di accertamento ed esecuzione del respingimento, l’attività di vigilanza finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in ambito aeroportuale, ha permesso di individuare, tra le persone in aeroporto, un altro straniero in attesa dell’uomo respinto con l’intenzione di farsi garante al fine di permetterne l’ingresso del connazionale. Gli approfondimenti hanno però permesso di smascherare il “garante” che è risultato anch’egli irregolare.