Immobile all’asta. Vendite ’truccate’. Scoperta la frode. Condannata 64enne

Un copione che si sarebbe ripetuto in varie occasioni, sempre uguale, sempre con lo stesso esito: l’immobile all’asta veniva aggiudicato, la cauzione versata con assegni collegati al conto della vecchia proprietaria, e poi – puntualmente – la rinuncia. Così la casa di Vergiano non cambiava mai davvero padrone e rimaneva nella disponibilità della 64enne riminese che, secondo l’accusa, aveva orchestrato l’intera operazione. La vicenda, portata davanti al tribunale di Rimini (pm d’udienza Davide Ercolani, pm titolare dell’inchiesta Alessia Mussi), ruota attorno al reato di turbata libertà degli incanti. Un reato che scatta quando si altera con mezzi fraudolenti il normale svolgimento delle aste pubbliche, scoraggiando o escludendo altri offerenti.

Secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, la 64enne non compariva mai in prima persona alle aste giudiziarie, ma si schermava dietro prestanome: il suo ex marito, 69 anni, e un conoscente di origine ucraina, 35 anni. Erano loro a presentarsi come offerenti, a rilanciare fino a ottenere l’aggiudicazione e a depositare le cauzioni. Ma i soldi, come accertato dalla Guardia di Finanza, arrivavano direttamente dal conto corrente della donna.

Una volta vinta l’asta, gli aggiudicatari non versavano mai il saldo entro i termini di legge. A quel punto la vendita saltava e la casa restava, di fatto, alla vecchia proprietaria. Un sistema che si è ripetuto dal 2017 al 2022 in almeno cinque occasioni, con prezzi di aggiudicazione oscillanti tra i 173mila e i 240mila euro.

I vari episodi confluiti nell’inchiesta sono stati ricostruiti dalle Fiamme Gialle riminesi: nel 2017 e nel 2018 l’immobile venne aggiudicato al 69enne ex marito, con cauzioni coperte dal conto della 64enne; nel 2019 e nel 2021 entrò in scena il 35enne ucraino, stesso schema, stessa rinuncia finale; nel 2022 si replicò per l’ennesima volta, con il bene ancora una volta rimasto nella disponibilità della donna.

Le prime due vicende (2017 e 2018) sono finite prescritte, ma il quadro complessivo ha rafforzato l’impianto accusatorio. La Procura aveva chiesto una condanna a due anni e sei mesi di reclusione per la 64enne. Il gup Ceccarelli ha deciso invece per una pena più lieve: un anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa, riconoscendo comunque la responsabilità per la turbata libertà degli incanti. Più sfumata la posizione degli altri due imputati: per il 69enne è subentrata la prescrizione. La 64enne era difesa dall’avvocata Monica Morolli.

La vicenda ha riportato alla ribalta il tema delle cosiddette ’aste pilotate’: un meccanismo che non solo altera il mercato immobiliare, ma danneggia anche chi, in buona fede, vorrebbe acquistare un bene all’asta. La turbativa, infatti, non si limita a un illecito formale: scoraggia altri potenziali acquirenti e rischia di trasformare le vendite giudiziarie in un gioco a porte chiuse.

