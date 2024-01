Immobile occupato abusivamente. Guerra legale per sgomberarlo

Avrebbe dovuto essere un normale contratto di affitto a uso turistico per dieci giorni (dal 16 dicembre al 26), per un appartamento di via Bovio a Cattolica, con un canone concordato tra proprietaria dell’immobile e inquilino di 600 euro. Avrebbe, poiché invece la proprietaria ha dovuto assistere a una brutta sorpresa quando alla data di scadenza del contratto non solo non si è vista restituire il proprio appartamento, ma è anche venuta a conoscenza della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di un diverso contratto di locazione con durata annuale e fino al 16 dicembre del 2024. Un contratto quest’ultimo ritenuto dalla proprietà dell’appartamento di via Bovio "del tutto inesistente e mai accettato", così come sottolineato nell’atto di denuncia-querela per truffa contrattuale e appropriazione indebita che gli avvocati Stefano Caroli e Marco Biagini, rappresentanti della proprietaria di casa, oggi depositeranno per dare inizio alle indagini dei carabinieri su quanto accaduto.

Il presunto inquilino abusivo, in passato già colpito con la sua famiglia da un sequestro di un paio di appartamenti e alcuni garage da parte della Finanza poiché accusato di aver clonato e svuotato le carte dei clienti dell’hotel di Cattolica da loro gestito, avrebbe anche provveduto a sostituire la serratura della porta d’ingresso dell’alloggio per impedirne la riappropriazione. Ecco perché già nei giorni scorsi era arrivata la diffida a riconsegnare l’appartamento di Cattolica alla proprietaria, oltre a corrispondere lei la metà del canone non ancora versato (300 euro) e pagare l’indennità per i giorni di occupazione abusiva e risarcire i danni così provocati e stimati dalla parte lesa in 1.500 euro, pari ai costi per sostituire la serratura della porta d’ingresso.

Una diffida a cui però l’occupante abusivo, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, non avrebbe fatto avere risposta, portando così la proprietaria dell’immobile a continuare la battaglia legale presentando (oggi) la denuncia-querela nei confronti del presunto ospite indesiderato che si è stabilito indebitamente nella sua abitazione di via Bovio.