Una decina di immobili comunali ’in cerca d’autore’. Ovvero, di associazioni che potranno averli in comodato d’uso. Scaduta la precedente assegnazione a fine dicembre, il Comune ha varato un bando. Condizione di base: gli immobili dovranno essere utilizzati "per finalità pubbliche". Il bando è riservato "a soggetti associativi del terzo settore ed enti associativi sportivi senza scopo di lucro". Tra gli altri, locali al Pino Blu, in piazza Falcone e Borsellino, sede Alta Marea e protezione civile, ex macello, pertinenze Casa Rossa.