"Immobili di pregio tante le richieste"

Il caro affitti coinvolge anche gli immobili di pregio a Rimini e Francesco Quintavalla della agenzia Engel e Volkers lo sa bene. "Noi trattiamo solo appartamenti di lusso con contratti a lunga durata. Dopo il Covid invece sono aumentati gli affitti brevi a nostro discapito e per questo motivo l’offerta si è abbassata e di conseguenza i prezzi sono schizzati". Ma i clienti del lusso non si scoraggiano. "Sono disposti a spendere anche qualcosa in più, il vero problema è la scarsità di questa tipologia di immobili sul territorio. Ce ne sono veramente pochi a Rimini e quei pochi hanno una qualità bassa. Non appena troviamo una casa disponibile veniamo subito sommersi dalle richieste dei nostri clienti".