Imparare assistendo a un’opera teatrale

Al Teatro degli Atti di Rimini, 5 classi delle medie Bertola, insieme ad altre scuole, hanno ‘assaporato’ un’opera teatrale. Prima dell’inizio, il responsabile del teatro ci ha fatto riflettere: "Lo spettacolo non è solo sul palco, come al cinema ma è in tutto il teatro, anche noi siamo parte dell’opera". Poi è entrato in scena l’attore che ci avrebbe raccontato il famoso poema omerico: l’Odissea. Il narratore è riuscito a trasmettere storia e emozioni in modo significativo e diretto, riuscendo a coinvolgere e divertire gli spettatori. È riuscito a trasmetterci contenuti interessanti che, probabilmente tra i banchi di scuola, alcuni di noi avrebbero forse imparato con più fatica. Anche se molti conoscevano la storia, è stato impossibile annoiarsi: il narratore ha trovato sempre un particolare per sorprendere. Ad esempio la ‘metis’ di Ulisse, la furbizia, si scopre che è strana, mista all’intelligenza, al pericolo, al male: affascinante. Questa esperienza ci ha veramente coinvolto.

Gabriele Olivero II I