Imparare i mestieri con il servizio civile

Sono 246 i posti a disposizione in tutta la provincia per i giovani interessati a un’esperienza di servizio civile universale. Anche se non si tratta di un lavoro vero e proprio, questa opportunità può rivelarsi utile per aprire la strada alla professione del futuro. In ogni caso rappresenta un bagaglio di sapere e competenze da aggiungere al curriculum. Il bando attuali, che scadrà il 15 febbraio, è rivolto a cittadini italiani, o non italiani regolarmente soggiornanti, tra i 18 e i 28 anni di età. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. I giovani volontari riceveranno un assegno mensile corrispondente a 507 euro.

Gli ambiti in cui è possibile candidarsi in provincia di Rimini sono quelli dell’assistenza, dell’educazione e promozione culturale, del patrimonio ambientale. A questi, si aggiungono 44 posti per il servizio civile all’estero. Un esempio su tutti, quello della Papa Giovanni XXIII, che propone progetti sia in Italia che all’estero, presso case famiglia a supporto di minori o di persone disabili, in case di accoglienza per donne vittime di tratta, in strutture che ospitano senza fissa dimora o che stanno scontando una pena alternativa al carcere. Per poter consultare i bandi di tutti gli enti bisogna accedere al sito del Copresc, il coordinamento provinciale degli enti di servizio civile, al seguente indirizzo https://www.copresc.rimini.it/bando-scu-2023. Il Copresc è a disposizione anche in presenza, con lo sportello di via Toni 12, presso la Casa dell’Intercultura. Qui i giovani saranno aiutati nella scelta dei progetti e per la presentazione della domanda. Lo sportello, aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 10 alle 13, riceve solo su appuntamento (mail: serviziocivile@copresc.rimini.it).