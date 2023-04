Impedisce all’ex di vedere sua figlia

Impedisce all’ex compagno e papà di sua figlia di vedere e trascorrere del tempo insieme alla bambina, contrariamente a quanto stabilito dal tribunale. Per questo motivo una donna riminese, difesa dall’avvocato Veronica Piepoli, si è ritrovata a processo e deve rispondere della violazione dell’articolo 388 del codice penale, il quale punisce la mancata esecuzione di un provvedimento del giudice. Per evitare di dover affrontare il processo, la donna ha chiesto di essere messa alla prova e di svolgere dei lavori socialmente utili. La Procura e le parti civili hanno sollevato delle eccezioni, ritenendo che la proposta della donna debba essere integrata: il giudice ha quindi aggiornato l’udienza al 9 giugno prossimo. L’uomo e la donna, entrambi riminesi, in passato si erano frequentati per alcuni anni. Lei all’epoca abitava a San Marino ed è qui che aveva messo al mondo la figlia. Nel frattempo tuttavia la relazione con il padre della bimba era già naufragata. L’uomo, che si è costituito parte civile nel procedimento (assistito dagli avvocati Luca Greco e Michela Torri), ha più volte chiesto di poter vedere la piccola. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, tuttavia, la madre avrebbe fatto di tutto per impedirglielo, violando tra l’altro - sostiene l’accusa - le disposizioni del tribunale di San Marino, che aveva invitato la donna a rispettare il calendario di visite programmate stabilito in accordo con i servizi sociali. L’uomo, a quel punto, non può far altro che denunciare alla polizia di Stato. Gli agenti ricostruiscono la vicenda e infine, nei confronti della donna, scatta una denuncia. Si arriva così al rinvio a giudizio. In una precedente udienza, l’imputata ha proposto un risarcimento di 2mila euro, ritenuto non congruo dalla parte civile. Si è quindi arrivati alla richiesta di messa alla prova.