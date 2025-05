Impegno per il territorio. RivieraBanca, Caldari confermato presidente

Un momento di grande partecipazione e unità quello vissuto al Palacongressi di Rimini durante l’Assemblea generale di RivieraBanca, che ha visto la presenza, diretta o per delega, di ben 1.247 soci. L’occasione è stata importante non solo per l’approvazione del bilancio 2024, ma anche per la riconferma unanime del presidente Fausto Caldari, figura centrale dell’istituto di credito, alla guida per il triennio 2025-2027.

"Il 2024 è stato un anno eccezionale – ha dichiarato Caldari – grazie al lavoro straordinario della Direzione Generale e di tutti i nostri collaboratori". Il presidente ha sottolineato i risultati di eccellenza ottenuti, tra cui spicca la donazione di 2,5 milioni di euro in beneficenza al territorio della Romagna e delle Marche, a favore di famiglie, imprese e realtà no profit. La banca, ha ribadito Caldari, resta saldamente ancorata ai valori del Credito Cooperativo, con al centro la persona, i giovani e la comunità. A fianco del presidente, è stato nominato vice Marco Tognacci e un consiglio di amministrazione compatto: Maurizio Casadei, Emanuela Magnani, Luigi Maffi, Andrea Baldassarri, Sira Sartini, Andrea Gessaroli e Lorena Montebelli. Alla guida del collegio sindacale è stata eletta Sara Fulvi, affiancata da Claudio Marchetti e Gianluca Sanchi.

Il direttore generale, Gianluca Conti, ha illustrato i numeri che raccontano il successo della banca: 45 filiali in oltre 70 comuni tra le province di Rimini, Cesena e Pesaro, un prodotto bancario lordo di 4,6 miliardi, una raccolta complessiva di 3,3 miliardi, impieghi per 1,3 miliardi e un patrimonio netto in crescita, oggi a 327 milioni di euro. La banca si distingue anche per un Totale Capital Ratio superiore al 30%, uno dei migliori a livello nazionale. Oltre ai risultati economici, RivieraBanca si distingue per le numerose iniziative sociali e culturali: dai progetti per i giovani come Startup Weekend, Premio Scarnera, Fabbrica Giovani Idee, SporTeam Academy, alle iniziative imprenditoriali nel turismo con il progetto HBenchmark, fino al sostegno al terzo settore e all’innovazione con Nuove Idee Nuove Imprese. Grande emozione durante la consegna dei Premi Fedeltà ai soci storici, tra cui Gabriele e Teresio Balducci, Luigi Cappello, Martino Fabbri, Ernesto e Pio Fantini, Mario Mattei, Giovanni Olivieri, Francesco Piva, Quinto Ronconi, Guerrino Semprini, Giorgio Strazzacapa, Rufo Maria Bernucci, Bruno Stramiglioli, Francesco Del Baldo, Giorgio Gessi, Guerrino Cenni, Antonio Vandi, Giorgio Bracchi, Luciano Curzi, Edo Metalli e Giuseppe Guidi. Spazio anche alla solidarietà sanitaria con RivieraMutua ETS, che conta già 1.280 soci. Lo scorso aprile sono state donate 160 visite mediche gratuite nel territorio riminese e pesarese.

In chiusura dell’Assemblea, un dono simbolico e importante: ai soci è stato regalato il libro “Una storia di Persone” di Roberto Gabellini, che racconta le origini e l’evoluzione delle Casse Rurali che hanno dato vita a RivieraBanca, insieme a un fotolibro che raccoglie immagini significative degli ultimi sei anni della banca.