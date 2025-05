Impegno scout, Bellaria c’è: sezione Cngei al lavoro per Rimini

Bellaria Igea Marina rinnova il suo impegno nello scoutismo laico attraverso le attività della sezione Cngei, dedicata all’educazione di giovani dagli 8 ai 19 anni. "Le nostre attività puntano all’educazione, al volontariato sul territorio comunale e provinciale e alla tutela dell’ambiente, con particolare attenzione al mare", spiegano i responsabili. La sezione coinvolge anche adulti desiderosi di mettersi al servizio. Tra le iniziative: campo lavoro missionario, missioni di equipaggio, settimane comunitarie, thinking day e attività nautiche. Un ruolo centrale è svolto dall’Approdo Punta Nord, base scout affacciata sull’Adriatico tra Igea e Torre Pedrera. La recente partecipazione al San Giorgio di Rimini, assieme ai gruppi di Faenza, Cesena e Ravenna ha rafforzato il legame con i valori fondanti del movimento, che a Bellaria continua a crescere nel segno della partecipazione, dell’ambiente e della solidarietà. Domenica scorsa scuot bellariesi in trasferta nel capoluogo: le strade di Rimini si sono riempite dei colori e dell’entusiasmo degli scout Cngei di Bellaria Igea Marina, affiancati dai gruppi di Cesena, Faenza e Ravenna, riuniti per celebrare san Giorgio, patrono dello scoutismo. Un evento sentito, denso di significato, che ha visto protagonisti oltre 150 giovani accompagnati da 30 capi adulti. Partendo da Porta Galliana, passando per l’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano e fino a piazza Cavour, i ragazzi hanno attraversato i luoghi simbolo della città, ‘incontrando’ figure storiche come Galla Placidia, Francesco Baracca, Iris Versari, Giovanni Pascoli, Federico Fellini e Dante Alighieri. A dare solennità all’evento, la presenza del capo scout nazionale Mariano Iadanza, del commissario regionale Marco Manghi e dell’assessora alle politiche giovanili Francesca Mattei. Un evento che ha visto Bellaria, con la sua sezione Cngei, mettersi in luce come motore di uno scoutismo laico in crescita.

a.d.t.