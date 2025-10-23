Impennata di pirati della strada. In pochi mesi 90 casi e 40 fughe

Allarme pirati della strada a Rimini: nei primi dieci mesi del 2025 la polizia locale ha registrato 90 episodi di fuga dopo un incidente, 40 dei quali con omissione di soccorso. Un dato che conferma una tendenza in crescita e un preoccupante calo del senso civico. Tra i casi più recenti, quello avvenuto a fine settembre alla rotatoria delle Befane: un’auto ha urtato uno scooter condotto da una ragazza, facendola cadere e provocandole gravi lesioni. Il conducente non si è fermato, ma grazie alle immagini di una dashcam è stato individuato e denunciato.

Secondo i dati del report comunale, dei 90 episodi rilevati nel 2025, 50 riguardano danni materiali e 40 omissioni di soccorso. Di queste ultime, 26 sono rimaste senza colpevole, mentre 14 responsabili sono stati identificati grazie a indagini e sistemi di videosorveglianza. La percentuale di incidenti con fuga è dunque altissima: quasi la metà dei sinistri con feriti vede il conducente allontanarsi senza prestare aiuto. L’analisi del quadriennio 2022-2025 evidenzia un trend in crescita delle violazioni più gravi. Nel 2022 si registrarono 107 casi complessivi, scesi a 94 nel 2023 e risaliti a 108 nel 2024. Se il numero totale resta stabile, preoccupa l’aumento delle omissioni di soccorso, che negli ultimi due anni hanno mostrato un incremento costante. "Lasciare una persona ferita sull’asfalto e fuggire è una delle violazioni più vili e spregevole – commenta l’assessore alla sicurezza Juri Magrini –. Continueremo a mantenere alta l’attenzione investigativa utilizzando tutti gli strumenti disponibili, telecamere, dashcam, testimonianze, per identificare e perseguire ogni pirata della strada".

L’articolo 189 del Codice della Strada obbliga chi è coinvolto in un incidente a fermarsi e prestare assistenza. In caso di soli danni materiali le sanzioni vanno da 30 a 1.200 euro, con sospensione della patente fino a due mesi. Se invece ci sono feriti, la fuga diventa reato, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e la sospensione della patente da uno a cinque anni.

Federico Tommasini