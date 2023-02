"Impensabili le case popolari vicino a palazzi fatiscenti"

"L’amministrazione continua a respingere le ipotesi di riqualificazione rimandandole al Pug, la cui conformazione non è stata avviata ed è molto difficile si concluda entro il mandato, cioè il 2026". Lo afferma Marco Da Alto, coordinatore del progetto Rimini Life. "Parallelamente comunica che proprio su quell’area realizzerà gli edifici Ers e Erp (case popolari, ndr) iniziando i lavori entro settembre 2023. Aree di proprietà Asi. Delibera dove il Comune richiama il suo impegno a inserirle in un più ampio piano di rigenerazione urbana". Asi chiede: "perché l’amministrazione difende la decisione, confermata a giugno, di intraprendere l’esproprio, con utilizzo di denaro pubblico, anziché coinvolgere Asi che ha già depositato un’istanza dove chiarisce che è disponibile a cederle gratuitamente? Come si può pensare di realizzare edifici Erp e Ers accanto a un edificio fatiscente e insicuro e di farlo senza coinvolgere Asi, proprietaria di oltre il 75% delle aree? Immaginando di mantenere l’accesso a un finanziamento regionale realizzando solo gli alloggi popolari, lasciando il resto in stato di totale degrado". "Per ottenere quel finanziamento è stato totalizzato un punteggio, parte del quale deriva dalla riqualificazione dell’intero ambito. Se ciò non dovesse avvenire, è evidente che potrebbe essere messo in discussione il punteggio totalizzato. Una verifica che potrebbero chiedere altri Comuni in Regione magari esclusi o penalizzati dalla graduatoria" (Rimini ha ottenuto 5 milioni). "Asi ha operato per mettere in sicurezza il sito. Abbiamo contratti con istituto di vigilanza, ci sono persone che ci rendicontano sulla situazione, abbiamo bonificato molte parti, denunciato alle forze dell’ordine la presenza di persone estranee, illuminato l’immobile per renderlo più sicuro. Come possiamo mantenere quel sito sicuro se ci viene reso impossibile restituire un’area degradata alla città?"