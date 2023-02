Impianti a costo zero per 79 eventi "Aiutiamo le società"

Impianti sportivi concessi senza alcuna spesa. E’ accaduto in 79 casi, il che equivale per il bilancio comunale a un mancato introito di 103mila euro. Ma il ’buco’ per il Comune riminese, non fa male, anzi è il segno della vicinanza alle società e di una vitalità delle stesse società recuperata rispetto al difficile periodo del Covid. "Una somma che rappresenta nei fatti un contributo concreto alle associazioni del territorio impegnate nella promozione dello sport a tutti i livelli, che sono state duramente messe alla prova durante la pandemia - dice l’assessore allo Sport Moreno Maresi –. Ecco perché questi 103mila di contribuiti rappresentano un segnale da leggere con ottimismo".