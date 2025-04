Impianti eolici, tutti contro tutti. Fdi e FI: "No alle pale in mare". Pd: "Approvate dal vostro ministro"

No alle pale eoliche in mare: la Regione prenda posizione contro il progetto del maxi impianto offshore al largo tra Rimini e Cattolica. Fratelli d’Italia e Forza Italia tornano all’attacco contro il progetto di Energia Wind, che prevede 51 aerogeneratori alti più di 200 metri. Il consigliere regionale di FdI Nicola Marcello e il capogruppo regionale di FI Pietro Vignali chiedendo alla giunta de Pascale "di opporsi al maxi impianto in mare", per i danni che causerà all’ambiente e alla fauna marina, al turismo, alla navigazione. Col nuovo ’decreto bollette’, osservano i consiglieri, la Regione ora può dire la sua ed esprimere parere negativo. "Peccato – replica dal Pd la consigliera Alice Parma – che il progetto del parco eolico al largo di Rimini abbia già ottenuto il primo via libera dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica guidato da Gilberto Pichetto Fratin di Forza Italia". "Questa – continua Parma – è la dimostrazione che sulle rinnovabili e sulla transizione energetica la destra non sa che pesci pigliare e non è in grado di dare un orizzonte chiaro e fare leggi precise per tutto il territorio nazionale".

Dal mare alle colline. Oggi terminerà l’iter autorizzato per ’Badia del vento’, l’impianto eolico previsto nel comune toscano di Badia Tedalda: 7 aerogeneratori ai confini con la Valmarecchia, che "avranno un impatto pesantissimo sul nostro territorio – attacca il deputato del Pd Andrea Gnassi – La Regione Toscana ha detto ’no’ ai maxi impianti eolici in Maremma e nelle aree di Montalcino, eppure è pronta a dire ’sì’ a quelli ai confini con la Romagna. Sarebbe uno sfregio istituzionale". E ’Badia del vento’ è solo il primo: sono stati presentati progetti di altri impianti per un totale di 66 aerogeneratori alti come grattacieli. Per Gnassi "sarebbe surreale se Emilia-Romagna e Toscana, amministrate da presidenti dello stesso partito, arrivassero a un confronto non nelle sedi istituzionali o politiche ma giudiziarie". Già: l’Emilia-Romagna è pronta a dare battaglia in tribunale se la Toscana non farà retromarcia. "Condivido – dice il sindaco di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad – la lettera molto ferma con la quale il presidente della nostra regione Michele de Pascale chiede al collega dalla Toscana, Eugenio Giani, lo stop definitivo ai progetti degli impianti eolici ai confini con la Romagna. Progetti troppo impattanti in un contesto paesaggistico, naturale, storico così prezioso e delicato come la Valmarecchia. Fa bene de Pascale a chiedere di rivedere la collocazione e configurazione degli impianti, per coniugare la necessaria transizione energetica con la tutela dell’ambiente".