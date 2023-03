Impianti sportivi nei parchi pubblici Si punta al bando

Un’area attrezzata polivalente con un circuito a corpo libero e con sei macchine per l’allenamento cardio e isotonico nel parco Viganò di Ospedaletto. E’ questo l’obiettivo della giunta di Coriano che ha deciso di partecipare al bando nazionale Sport di tutti i parchi 2023. il Comune ha individuato un’area di 300 metri quadri, pianeggiante, senza barriere architettoniche e con un impianto di illuminazione pubblica che consentirà lo svolgimento delle attività sportive anche in orario serale. Nel caso di accoglimento l’intervento sarà finanziato per il 50% dal bando e per la restante metà dal Comune. Il costo complessivo del progetto è di 36mila euro. Saranno totalmente a carico dell’amministrazione i lavori di realizzazione della pavimentazione antitrauma e di rifinitura del manto erboso per un importo di 10mila euro. "Il parco Viganò potrà essere arricchito avvicinando quante più persone possibile al movimento e all’allenamento all’aperto" chiude l’assessore allo Sport Anna Pecci.