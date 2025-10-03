"Impianto eolico devastante. Il no del ministero tutela i cittadini"

Dopo il no ribadito dal ministero della Cultura al grande impianto eolico di Badia del vento in Valmarecchia, a cavallo tra Romagna e Toscana, la prossima riunione sul tema si terrà questo mese. E intanto Fratelli d’Italia, parlando di una "scelta che tutela i cittadini e il territorio", ricorda che vanno avanti le iniziative contro un impianto "devastante" da parte dei cittadini, ai quali "stiamo dando voce anche tramite la raccolta firme che abbiamo promosso sul territorio e che sta raccogliendo una grande adesione". Per il deputato meloniano Alice Buonguerrieri, "in attesa di ulteriori novità, l’orientamento negativo ribadito dal ministero della Cultura in merito alla realizzazione del parco eolico Badia del Vento è la conferma di quanto il governo Meloni sia vicino ai cittadini e al territorio, tutelando entrambi".

Le "criticità del progetto", sottolinea Buonguerrieri, "sono emerse chiaramente dagli studi compiuti: l’impatto ambientale e geologico sarebbe devastante". Per questo "proseguiamo nell’attento ascolto delle richieste dei cittadini" mentre il ministero della Cultura e il governo "stanno tenendo in grande considerazione gli interessi e le istanze della collettività. Fratelli d’Italia continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda. È in programma questo mese una seconda riunione sul tema".

A luglio la conferenza di servizi della Toscana aveva dato il via libera al progetto, nonostante l’opposizione dell’Emilia Romagna. Poi, il colpo di scena: il governo ha preso in mano la questione e congelato tutto, e ha indetto una nuova conferenza di servizi. Martedì la prima riunione, interlcutoria. Entro fine mese il secondo round.