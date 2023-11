Impiegati amministrativi e per la gestione dei clienti

Un’azienda di Rimini che si occupa di consulenza sulla sicurezza nei cantieri, sta cercando due nuove risorse. La prima figura è quella di un impiegato addetto al back office commerciale, che si dovrà occupare dell’accoglienza e della gestione dei clienti e dei rapporti con aziende e privati. La seconda figura richiesta è quella di un impiegato amministrativo (per attività di segreteria, contabilità e fatturazione, gestione di fornitori e ordini). Per ambedue questi collaboratori si richiedono ottime capacità di problem solving, buone capacità relazionali e gestione del lavoro in team. Il contratto sarà a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro continuato (dalle 10.30 alle 18.30) oppure spezzato (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.30). Annunci rivolti ad ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Registrati sul portale ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.