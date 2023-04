Impiegato al front-office per scuola di musica

L’associazione Quattro Quarti Aps cerca un addettao alla segreteria che, con il sostegno del commercialista, si occupi dell’amministrazione e della contabilità della Scuola d’Arte Bim Music Academy. In dettaglio, la persona dovrà gestire il front-office, rapporti con genitori, allievi e insegnanti, assegnazione orari e aule. Dovrà anche gestire le attività commerciali inerenti le nuove iscrizioni, la comunicazione sui social, il sito, la newsletter. Dovrà inoltre dare supporto nell’organizzazione di saggi ed eventi. Si richiede diploma e ottima conoscenza di internet, social, pacchetto Office e preferibilmente un programma di grafica come Canva. La scuola ha tre sedi (Rimini, Bellaria, Gambettola) quindi l’attività, all’occorrenza, può prevedere spostamenti tra queste. L’orario di lavoro è part-time per 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 20. Contratto di apprendistato o a tempo determinato. Per candidarti va sul portale regionale ’Lavoro per te’ con Spid o Cie e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.