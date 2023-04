Impiegato apprendista per un noleggio di auto

Un’attività di noleggio auto di Rimini sta cercando un apprendista impiegato da adibire alla gestione delle pratiche e alla preparazione dei veicoli. Si richiede il possesso di diploma di scuola media superiore, il possesso della patente B, una buona conoscenza della lingua inglese, buone capacità informatiche con uso di Excel, Word, Outlook, Internet. Viene richiesta esperienza nella mansione. Il contratto previsto è a tempo determinato della durata di sei mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno spezzato (dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00). L’inserzione è rivolta a candidati ambosessi (L. 90377 – D. Lgs. n.1982006). Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie al portale ’Lavoro per te’ dell’Agenzia regionale lavoro e cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.