Impiegato commerciale per la gestione dei clienti

Azienda di Rimini che opera nel campo della salute e del benessere, è in cerca un impiegato commerciale. La persona selezionata si occuperà di attività commerciale e di supporto. Solitamente è previsto un iniziale briefing di inizio giornata sulle attività da svolgere assieme al responsabile commerciale, successivamente si prosegue con follow up su clienti (acquisiti e nuovi), preparazione e invio di materiale informativo, implementazione e studio di nuove iniziative. Si richiede ottimo uso del pc, conoscenza del pacchetto Windows (Word, Excel, posta elettronica), patente B e auto propria, spirito di collaborazione e senso di reponsabilità, condivisione delle strategie di crescita e sviluppo dell’azienda, ordine e capacità relazionali, attitudine nel gestire il lavoro in modo dinamico. L’assunzione sarà a tempo determinato con obiettivo di stabilizzazione. Orario di lavoro a tempo pieno spezzato (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18). Annuncio rivolto ad ambosessi. Candidati con Spid o Cie sul portale ‘Lavoro per te’.