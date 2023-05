Impiegato con esperienza nel settore contabilità

Per azienda riminese si cerca un impiegato addetto alla contabilità generale. La figura si dovrà occupare di registrazione fatture attive e passive, relazione coi clienti, gestione entrate, pagamenti e movimenti bancari, redazione scritture contabili di base e relativi registri; stesura bilancio, e altri adempimenti specificati nell’inserzione. Si richiede diploma in ragioneria o gestione aziendale, esperienza di almeno due anni in ambito contabile, buone doti relazionali e analitiche, ottima conoscenza pacchetto Office, internet e posta elettronica, conoscenza applicativi avanzati come Excel. Contratto a tempo determinato con orario a tempo parziale di 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. Annuncio rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.