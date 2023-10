Impiegato con esperienza per l’azienda Morfeus

L’azienda di produzione materassi Morfeus spa di Tavoleto, al confine con la provincia di Rimini, sta ricercando un impiegato che sia in grado di effettuare le registrazioni contabili, preparare la documentazione relativa al bilancio e di occuparsi della redazione del bilancio infrannuale. Si richiede preferibilmente esperienza nel settore dell’amministrazione e del bilancio, possesso del diploma di ragioneria, nonché conoscenze informatiche di base di Excel. Si offre un contratto a tempo determinato, con orario a tempo pieno dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), cliccare su "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni.