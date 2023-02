Importuna i clienti del supermarket Gli agenti lo fermano con lo spray

Erano diventati l’incubo delle signore che facevano la spesa. Due stranieri che stazionavano regolarmente fuori da un supermercato di via Flaminia, importunando le persone che uscivano cariche di buste e pretendendo da loro le monetine infilate nel carrello. Se quelle si rifiutavano, iniziando ad inveire e insultarle, fino a che i malcapitati non si rassegnavano a sganciare l’obolo. Diverse le segnalazioni arrivate nel corso del tempo al centralino della questura di Rimini. Così giovedì scorso, a fronte dell’ennesima telefonata, sul posto è intervenuta a sirene spiegate una pattuglia delle Volanti. Il copione che si è presentato davanti agli occhi degli agenti era esattamente quello descritto nelle segnalazioni: due senzatetto che, nonostante la presenza delle divise, continuavano a dare fastidio alla clientela, nel tentativo di impossessarsi dei carrelli della spesa nel momento in cui venivano messi al loro posto. Uno dei due stranieri si è immediatamente allontanato dal piazzale del supermercato, mentre l’altro ha continuato imperterrito a molestare una signora, riuscendo a portarle via la moneta dal carrello.

I poliziotti si sono avvicinati, chiedendo allo straniero di mostrare i documenti. L’uomo, un 37enne nigeriano, ha detto di non averli con sé e ha fornito un nome fittizio. A quel punto gli agenti hanno cercato di farlo salire sulla loro auto per accompagnarlo in questura e identificarlo, ma lo straniero si è ribellato, iniziando a insultare gli agenti delle Volanti. L’uomo, un vero energumeno, muscoloso e ben piazzato, ha continuato ad opporre resistenza. Tanto che alla fine i poliziotti, per calmarlo, non hanno potuto far altro che tirare fuori lo spray al peperoncino. Solo a quel punto sono riusciti a immobilizzare lo scalmanato. Arrestato e accmpagnato in camera di sicurezza, ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini, dove è stato celebrato il processo per direttissima. In aula, si è giustificato sostenendo che che in quel momento era "sovrappensiero" e di non aver compreso la richiesta degli agenti. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere in attesa della prossima udienza.