Importuna la ex: arrestato

Sorprende l’ex fidanzata in giro per strada di notte e le va incontro pretendendo a tutti i costi di avere un confronto chiarificatore. In questo modo, tuttavia, un 32enne ha violato l’ordinanza del giudice del tribunale di Rimini che, nell’ambito dell’indagine che lo vede coinvolto per atti persecutori nei confronti della ragazza, aveva emesso nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei abitualmente frequentati. L’episodio è avvenuto l’altra notte, attorno alle 4. A quell’ora la ragazza, una 23enne riminese, si era ritrovata di fronte l’ex fidanzato il quale si era avvicinato chiedendole di parlare dopo la fine della loro relazione, nella speranza di poter riallacciare il rapporto. La giovane però non ne voleva affatto sapere di discutere con l’uomo e ha cercato di allontanarsi, ma il 32enne - vedendosi respinto - ha cominciato a minacciarla. Un comportamento che ha spaventato la ragazza, spingendola quindi a comporre il numero unico di emergenza. Sul posto è dunque intervenuta una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri di Rimini. I militari, giunti sul posto, si sono subito diretti in soccorso della donna prima che la situazione potesse degenerare e, dopo aver svolto dei controlli nella banca dati, hanno preso atto del provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il 32enne è stato quindi arrestato.