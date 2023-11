"Impossibile anticipare la Ztl in via Ducale"

"Non si può continuare a scaricare tutto il traffico dovuto alla chiusura del ponte di Tiberio su via Ducale e sul rione Clodio". A risollevare il problema della viabilità è stato l’altra sera il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gioenzo Renzi. Il comitato dei residenti chiede, da tempo, di attivare la Ztl nell’area, per ridurre così il traffico indiscriminato dei veicoli che violano i divieti. "Avevamo valutato di attivare anticipatamente le telecamera di via Ducale per far rispettare la Ztl serale – la risposta dell’assessore Roberta Frisoni – ma la legge non ci permette di anticipare l’attivazione degli impianti per singole situazioni. Le verifiche fatte dagli uffici hanno confermato che il sistema della Ztl in centro obbligatoriamente va messo in funzione nella sua interezza e non a spot. Ma i tempi per l’accensione di tutte le telecamere, dopo l’autorizzazione arrivata, saranno brevi. Nelle settimane prossime verranno spostati alcuni varchi e sarà installata l’idonea cartellonistica. Poi partiremo informando, con una campagna idonea, tutti coloro che beneficiano dei permessi per la Ztl, come già accaduto per Rimini nord".