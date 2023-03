Imposta di soggiorno, entrate più che raddoppiate per il Comune

Partenza col botto il 2023 del turismo. Più che raddoppiate le entrate legate all’imposta di soggiorno del Comune di Rimini nei mesi di gennaio e febbraio, dove fanno da traino gli eventi dei Ieg alla Fiera (in primis Sigep e Beer Attraction) e al Palacongressi. "Una partenza d’anno in ottima salute per il turismo – sottolinea Palazzo Garampi – che fa ben sperare per il ritorno all’anno record pre Covid".

Sono pari a 353.000 euro le entrate del Comune capoluogo da imposta di soggiorno a gennaio, a 198.000 euro quelle per il mese di febbraio. Due dati in sensibile crescita rispetto alle entrate registrate negli stessi due mesi dello scorso anno quando furono, rispettivamente, 146.500 e 100.500. Un incremento percentuale che si aggira intorno al +140% per il primo mese dell’anno e a +97% per il mese di febbraio.

"Prosegue dunque con un deciso passo in avanti – continua l’amministrazione comunale riminese – quel trend virtuoso che vede progressivamente, mese dopo mese, il gettito dell’imposta di soggiorno tornare verso i livelli del 2019 dopo il freno internazionale della pandemia e le difficoltà seguenti dovute alla guerra ai confini dell’Europa e al caro bolletta". Numeri che confermano come l’onda lunga sollevata dagli eventi di Natale e Capodanno, dal ritorno prorompente dell’attività fieristica e congressuale e degli eventi di fine anno seguiti da un’edizione record del Sigep abbia messo in modo un circolo virtuoso proseguito a febbraio con un’edizione eccezionale di Beer & Food Attraction, con numeri superiori anche alle edizioni pre Covid. Lo stesso sindaco Jamil Sadegholvaad un paio di settimane fa aveva dichiarato in consiglio comunale che le aspettative per il 2023 fossero "molte alte, anche sul fronte del turismo estero", attendendosi "un balzo in avanti in doppia cifra rispetto alla già incoraggiante ripresa del 2022".