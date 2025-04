Imposta di soggiorno, residence condannato: pagherà 24mila euro

Tassa di soggiorno: la Corte di giustizia tributaria dà ragione al Comune, e condanna un residence turistico che si era opposto al pagamento del balzello relativo all’anno 2023. La società che gestisce la struttura dovrà versare 24mila euro, importo "rideterminato dopo l’istanza presentata al Comune, che ha rivisto al ribasso la richiesta iniziale di 33mila euro". Non uno ’sconto’, ma una valutazione degli elementi forniti dai ricorrenti, che si erano opposti sia alla richiesta iniziale da parte del Comune sia a quella successiva. ’Scontata’ appunto. La Corte tributaria ha infatti stabilito che il ricorso non può essere accolto, poiché l’atto impugnato – l’avviso originario di accertamento – era già divenuto definitivo. È stato inoltre chiarito che il provvedimento di autotutela espresso, se motivato e conforme alla normativa, "non è impugnabile al solo fine di contestare nuovamente l’atto originario ormai definitivo". La società è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali.