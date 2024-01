Imposta di soggiorno. Rimborsi dopo un anno

Dopo un anno arriva il rimborso dell’imposta di soggiorno. Gli hotel versano l’imposta con tempistiche stabilite e se si sgarra si rischia. Ma quando devono arrivare i rimborsi dal Comune allora il tempo passa, fa notare l’associazione. "Abbiamo chiesto all’amministrazione, ancora una volta, quando arriveranno i rimborsi che la stessa amministrazione aveva voluto riconoscere agli albergatori nel periodo del Natale 2022 – premette il direttore di Federalberghi, Luca Cevoli –. Ci hanno detto che arriveranno entro la fine del mese. Attendiamo". Oltre un anno di attesa per una cifra non di grande entità che si dovrebbe aggirare sui 30mila euro.

La vicenda era iniziata con il programma di Natale 2022, il primo della giunta Angelini. Era un periodo difficile per le attività commerciali e per quelle alberghiere vessate da rincari energetici che avevano visto schizzare verso l’alto le tariffe di energia e gas. Per molti albergatori aprire le proprie attività in inverno era diventato un azzardo troppo grande, così molti avevano deciso di rimanere chiusi rimandando le valutazioni alla Pasqua. Un settore che avrebbe portato a un Natale al ribasso. Per dare una iniezione di fiducia alle attività, la giunta Angelini decise di ‘scontare’ l’imposta di soggiorno agli hotel che avessero aperto tra l’inizio di dicembre e l’Epifania. L’incasso dell’imposta di soggiorno degli alberghi in quel periodo sarebbe stato poi rimborsato. "Fu comunque un Natale difficile per la crisi energetica – ricorda Cevoli – e gli hotel aperti furono meno di una settantina. Da allora si attende il rimborso". Federalberghi ha passato la scorsa primavera a chiedere quando sarebbero arrivati i denari. Poi in estate il commissariamento del Comune. Al ritorno in municipio della giunta Angelini è ripartita la caccia al rimborso che dovrebbe arrivare entro la fine del mese, così ci hanno detto. Attendiamo" chiude Cevoli.

a.ol.