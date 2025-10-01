Imprenditore ‘padrone’ accusato di aver maltrattato i dipendenti, ma lui: “Tutto un complotto”. Via al processo

Santarcangelo di Romagna (Rimini), 1 ottobre 2025 – Finisce in tribunale la vicenda dell’imprenditore 61enne di Santarcangelo, titolare di un’azienda di trasporti e logistica, accusato di aver mantenuto per anni — secondo l’impianto accusatorio — un clima di sopraffazione sistematica nei confronti dei suoi dipendenti.

Nell’udienza preliminare il gup di Rimini ha disposto il rinvio a giudizio dell’uomo, assistito dall’avvocato Piero Venturi. L’accusa parla di un ambiente lavorativo caratterizzato da comportamenti intimidatori, ordini impartiti con toni violenti e ripetuti episodi di aggressività fisica e verbale. Alcuni ex dipendenti hanno definito la gestione aziendale “oppressiva”, al punto da generare ansia costante e paura nel recarsi al lavoro.

Tra gli episodi contestati figurerebbero la distruzione del motorino di un lavoratore a colpi di mazza da baseball e la spinta a terra di un altro, accusato senza prove di furto. In aula si sono costituiti parte civile quattro ex dipendenti — due uomini e due donne — rappresentati, tra gli altri, dagli avvocati Maurizio e Martina Ghinelli, oltre alla Filt-Cgil, ammessa come soggetto danneggiato e rappresentata anch’essa dall’avvocato Maurizio Ghinelli. Altri lavoratori coinvolti avrebbero invece scelto di non procedere formalmente, in alcuni casi dopo aver già ottenuto ristori in via stragiudiziale. L’imprenditore respinge ogni addebito, sostenendo che si tratti di un “complotto” organizzato da un ristretto gruppo di dipendenti scontenti. Sarà il dibattimento a stabilire la fondatezza delle accuse.