Imprenditore ‘strozzato’ Le minacce dell’usuraio "Finirai in carrozzina"

Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, avrebbe prestato denaro ad un imprenditore in difficoltà per consentirgli di restare a galla e di salvare il bar dal fallimento in un momento di grave difficoltà economica. Un prestito che però, sempre stando agli inquirenti, avrebbe fruttato ad un 67enne calabrese residente nel Riminese tassi di interesse usurai fino al 350 per cento. Difeso dall’avvocato Giuliano Renzi, l’uomo è finito alla sbarra davanti ai giudici del Collegio di Rimini: a fronte di una richiesta di 9 anni avanzata dal pubblico ministero Davide Ercolani, è stato condannato ad una pena di 2 anni e 6 mesi, venendo riconosciuto colpevole per due dei tre capi di imputazione che gli venivano contestati, mentre è stato assolto per il terzo. Il legale della difesa, l’avvocato Renzi, ha annunciato ricorso in Appello: il 67enne infatti ha sempre respinto le accuse a suo carico e di essere pronto a dimostrare la propria innocenza sostenendo di essere a sua volta vittima di un tentativo di truffa. Tutto comincia nel 2017, quando l’imprenditore - che gestisce un bar a Misano – si trova a navigare in cattive acque. I clienti scarseggiano e così per poter tirare avanti e pagare dipendenti e fornitori, decide di chiedere un prestito di 4mila euro ad un conoscente. Quest’ultimo acconsente, chiedendo la restituzione della somma dopo due settimane con 500 euro di interessi. Alla scadenza del termine, il barista mette sul piatto 2.500 euro, promettendo che avrebbe recuperato i restanti duemila nel giro di poco. Nei giorni seguenti, tuttavia, il 67enne continua a prestare all’imprenditore cifre che vanno da 50 a mille euro, portando il debito a lievitare fino 13.500 che però diventano ben 28mila euro calcolando anche gli interessi. Messo alle strette, il barista non riesce più a far fronte alle richieste di denaro ed è a questo punto, secondo quanto da lui denunciato, che sarebbe scattata l’estorsione. Una vera e propria persecuzione, secondo quanto affermato dal barista, fatta di decine messaggi al giorno e di minacce sempre più pesanti. "Non sai cosa sono capace di fare: i miei amici ti fanno del male, ti mando i miei amici, ti investo, ti metto su una carrozzina".