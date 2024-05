Imprenditori e neolaureati nella squadra di Cecchini

Mirna Cecchini, 58 anni e sindaco uscente, è di nuovo candidata come prima cittadina a San Clemente e presenta la sua lista. Massimo Bernardi 64 anni imprenditore edile, Matteo Bianchi 25 anni laureato in marketing e comunicazione digitale, già capogruppo e presidente del Consiglio comunale dal 2019 al 2024; Nicolò Bianchini 34 anni imprenditore agricolo, Lucia Gaia 24 anni laureata in economia e commercio, Nunzia Pasturi 52 anni docente di scuola media, Daniele Picone 54 anni militare, Doriana Ravaldini 63 anni operaia, Fulvia Roselli 49 anni tecnico di radiologia e già consigliere comunale dal 2014 al 2024; Cristian Santini 40 anni responsabile Magazzini automatici Rsm, Fiorella Tagliaboschi 65 anni casalinga già consigliere comunale, Stefania Tordi 49 anni impiegata notarile e già vice sindaca con deleghe a pubblica istruzione, cultura e manifestazioni dal 2019 al 2024 e infine Raffaele Villa, 50 anni, ingegnere. Sindaca e lista (foto) si presenteranno ufficialmente ai cittadini di San Clemente in due occasioni: Venerdì 17 maggio, alle ore 20.40, al Teatro Giustiniano Villa di Sant’Andrea in Casale e lunedì 20 maggio, ore 18.30, sulla terrazza panoramica dietro il Municipio a San Clemente Capoluogo. La lista civica è un laboratorio civico dove sono confluite anche le sensibilità di Pd e M5s.