Imprenditrici di successo. Premiate 8 donne d’affari

Otto donne, otto storie di determinazione e successo. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Rimini ha premiato otto imprenditrici che si sono distinte per aver promosso strategie di empowerment femminile all’interno delle loro aziende. La cerimonia, tenutasi ieri mattina, si inserisce nel calendario di eventi “L’otto sempre - Incontri e riflessioni in occasione della Giornata Internazionale della Donna”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro.

A consegnare il riconoscimento è stata la vicesindaca Chiara Bellini, che ha voluto sottolineare l’importanza di celebrare l’imprenditoria femminile, ancora oggi ostacolata da disparità di genere. "I numeri nazionali ci dicono che l’occupazione femminile è in crescita, ma il gender gap si riduce troppo lentamente. Il tasso di occupazione delle donne in Italia è fermo al 52,5%, con una differenza di quasi il 18% rispetto agli uomini. Il divario si amplia ulteriormente se guardiamo alle retribuzioni e alla presenza nei ruoli dirigenziali. Momenti come questo servono a ribadire che le donne imprenditrici sono un motore fondamentale della nostra economia e della nostra comunità", ha dichiarato la vicesindaca.

Le imprenditrici premiate sono state indicate dalle associazioni di categoria, rappresentando settori chiave dell’economia riminese. Diana Bizzocchi (Confagricoltura) guida la Società Agricola Yanna s.s., dimostrando come il settore agricolo possa essere un’opportunità di crescita per le donne. Valentina Clò (Legacoop Romagna), con Coop-service Scarl, è impegnata nella cooperazione e nei servizi, un ambito strategico per l’occupazione. Nell’ospitalità, Maria Grazia Guiducci (Federalberghi Rimini) è titolare del Piccolo Hotel Astoria, mentre Marina Lappi (Confcooperative) rappresenta la Cooperativa Promozione Alberghiera, entrambe figure di riferimento nel turismo locale.

Nel settore industriale e dell’innovazione, Amalia Maggioli (Confindustria Romagna) è un punto di riferimento con il Gruppo Maggioli, una delle realtà imprenditoriali più importanti del territorio. Chiara Magnani (Cna) porta avanti con successo Energika srl, un’azienda attiva nel settore dell’energia e della sostenibilità. Sul fronte del commercio e dell’artigianato, Nicoletta Moretti (Confcommercio) gestisce il Bar Ilde, storica attività che ha saputo rinnovarsi nel tempo, mentre Sandra Selva (Confartigianato) è titolare di Armonie Bottega Estetica, dimostrando che il settore benessere può essere un’opportunità di crescita e innovazione.